بث مباشر.. نقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين كتب: حسن سمير 07:44 م | الثلاثاء 12 مارس 2024 صلاة التراويح تنقل قناة الحياة بثًا مباشرًا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين بالقاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إمام مسجد الحسين: لا يجب تضييع لحظة واحدة من شهر رمضان أدعية شهر رمضان مكتوبة.. مفاتيح الجنان وتغفر جميع ذنوبك مفتي الجمهورية: شهر رمضان من أهم مواسم الخير للأمة المحمدية نصائح تناول الخضروات والسلطات خلال شهر رمضان.. السر في 20 ثانية شهر رمضان صلاة التراويح قناة الحياة بقلم حسن سمير