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دراما المتحدة

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين

كتب:

حسن سمير
07:44 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
صلاة التراويح

صلاة التراويح

تنقل قناة الحياة بثًا مباشرًا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين بالقاهرة.

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