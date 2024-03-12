نصائح تناول الخضروات والسلطات خلال شهر رمضان.. السر في 20 ثانية

يقدم جهاز حماية المستهلك عدة إرشادات على موقعه الرسمي، يوضح فيها طرق التغذية السليمة، وما يجب الابتعاد عنه وشروط سلامة الأنواع المختلفة من الأطعمة والأغذية المستخدمة خلال شهر رمضان المبارك.

قدم الجهاز بعض النصائح للمواطنين من بينها طرق شراء وغسل وتجهيز الخضروات وأطباق السلطات، التي لا تخلو منها موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك التي تحتوى على أنواع خضروات كالطماطم والخيار والجزر والليمون والبصل والجرجير وغيرها من مكونات طبق السطة اللازم لمائدة الإفطار.

اغسلها بمياه دافئة لمدة 20 ثانية

وشدد الجهاز على ضرورة غسل الخضروات بمياة دافئة ولمدة لا تقل عن 20 ثانية ودعكها باليدين أو تنظيفها بفرشاة نظيفة لضمان نظافتها والتخلص من الأجزاء غير القابلة للاستخدام خاصة الاجزاء التي تصل بين جسم الثمرة وساقها النباتي الأخضر لاحتوائها على الأتربة والبكتيريا والشوائب الواجب التخلص منها.

نصائح غسل الخضروات

ترصد «الوطن» خلال هذا التقرير نصائح جهاز حماية المستهلك بشأن إعداد طبق السلطة السليم خلال شهر رمضان

- اختيار الخضروات الطازجة.

- التأكد من خلو الخضروات من العيوب الظاهرية او التعفن.

- التأكد من عدم وجود بكتيريا بالثمرة.

- غسل الخضروات لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- غسل الخضروات بالمياة الدافئة.

- فصل الأجزاء الواصلة بين الثمرة وساق النبات الأخضر.