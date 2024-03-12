 ‎أدعية شهر رمضان مكتوبة.. مفاتيح الجنان وتغفر جميع ذنوبك

أهمية الدعاء في شهر رمضان المبارك لا تقتصر فقط على تحقيق الأمنيات والمطالب الدنيوية، بل تتعدى ذلك إلى تعزيز الروحانيات والقرب من الله ولذلك يجب على المسلمين الاستفادة من هذه الفرصة العظيمة للدعاء والتضرع إلى الله في شهر رمضان بإخلاص وتواضع، كما أن هناك الكثيرين يبحثون عن ‎أدعية شهر رمضان مكتوبة مفاتيح الجنان.

أدعية شهر رمضان مكتوبة مفاتيح الجنان

وبخصوص ‎أدعية شهر رمضان مكتوبة مفاتيح الجنان، نشرت دار الإفتاء المصرية عددا من الأدعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك والتي يجوز للمسلم ترديدها ومنها:

اللهم تقبل منا القيام والصيام وسائر الأعمال.

اللَّهم إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ.

اللهم احينا في هذه الدنيا حياةً تُرضيك وارزقنا أكمل عمل ترفعنا به، وأَنِعم علينا بأصدق توبة تحبها يا تواب يا رحيم يا الله.

أدعية في شهر رمضان مكتوبة

اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ.

اللهم إنا نسألك يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدًا أن تغمرنا بفيض من عين جودك تطيب به حياتنا ونسألك حنانًا من لدنك تطمئن به قلوبنا ونبتهل إليك أن تلقيَ علينا مودة منك تجعلنا بها من أحبابك يا أرحم الراحمين.

أدعية مفاتيح الجنان في رمضان

واستكمالا للحديث عن ‎أدعية شهر رمضان مكتوبة مفاتيح الجنان، يحوز للمسلم أن يردد:

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.