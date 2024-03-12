إمام مسجد الحسين: لا يجب تضييع لحظة واحدة من شهر رمضان

تحدث الشيخ مصطفى عبدالسلام إمام مسجد سيدنا الحسين، عن كيفية استحضار الهمم العالية خلال شهر رمضان الكريم من أجل طاعة الله، موضحًا: «دعونا ننفض غبار الكسل عنا في هذه الأيام المباركات».

احذروا من تضييع ليلة أو نهار من رمضان

وأضاف خلال تقديم برنامج «وزدناهم هدى»، المذاع عبر قناة الناس: «نحن في أيام جميلة ستمر بسرعة وتحتاج إلى التركيز مع الله عز وجل، واحذر من تضييع ليلة أو نهار من رمضان، ولا يجب كذلك أن نضيع لحظة واحدة من شهر رمضان».

وتابع: «والله أمرنا بالمسارعة والمسابقة وقال في القرآن والسابقون الأولون، أين علو الهمة، فيجب أن يكون صيامنا بلا شائبة أو لغو أو رفث أو فسوق أو سب أو شتم، نريده رمضانا مختلفا عن كل شهور رمضان الماضية، وذلك بعلو الهمة مع الله عز وجل وقربك مع الله».

النبي علمنا كيف نكون ذوي همة عالية

وواصل إمام مسجد الحسين: «النبي علمنا كيف نكون ذوي همة عالية، فالجنة بها أبواب متعددة، باب للصلاة وآخر للصيام وثالث للصدقة، وكان أبو بكر الصديق لا يرضى بالقليل مع الله، فقد كان يريد أعظم الحسنات وأعلى الدرجات، وبالتالي يجب أن نبحث عن التحصل على أعالي درجات الجنان بالقرب من الله، والله يمدح دائما أهل الهمة العالية في القرآن الكريم، وعلينا أن نصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ويجب أن يكون لدى الشاب عزيمة في توبته الصادقة وقربه من الله وإصراره على أن يكون شابا نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى».