أحداث حزينة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، حيث توفيت والدته إثر تعرضها لحادث أثناء زفافه على الفنانة ناهد السباعي، ما جعل الكثيرين من مشاهدي المسلسل يحرصون على معرفة مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 3، لتعلقهم به منذ الحلقة الأولى، حتى يتمكنوا من متابعته.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 3

وعن مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 3، يتم إذاعة الحلقة الجديدة اليوم الأربعاء 13 مارس الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى من المسلسل الساعة 3 فجرا، والإعادة الثانية الساعة 5 مساء قبل آذان المغرب.

فريق عمل مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد وناهد السباعي وأحمد زاهر وعفاف شعيب ومنة فضالي ونرمين الفقي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.