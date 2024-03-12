الإعلامي محمد الشاذلي: دراما «المتحدة» تعيد الريادة للفن المصري بأعمال متنوعة

قال الإعلامي محمد الشاذلي إنّه هناك متابعة جماهيرية كبيرة لكل الأعمال التي تقدمها الشركة المتحدة هذا العام في شهر رمضان، والتي تتسم بالإنتاج الضخم والمتنوع في الأفكار والموضوعات التي تناقشها.

مسلسلات الرسوم المتحركة للأطفال في رمضان

وأضاف الشاذلي، خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى المصرية أنّ المجتمع المصري كان يفتقد لـ مسلسلات الأطفال على مدار الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أنَّ هذا العام هناك تجميع للأطفال حول 4 مسلسلات رسوم متحركة «أنيميشن» في هذا الشهر، منهم مسلسل سر المسجد لتعليم الأطفال المسامحة والتربية الدينية، ومسلسل نورا الذي يدور حول فتاة صغيرة تكافح لتحقيق أحلامها، ومسلسل نور والكوكب السعيد، لتوسيع خيال الأطفال، وأخيرًا الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز.

مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني

وتابع «الشاذلي» أنّ مسلسل عتبات البهجة حظي بتشويق العديد من المشاهدين بمجرد الإعلان عنه، وذلك لأنّه من بطولة الفنان الكبير صاحب البهجة الدكتور يحيى الفخراني، الذي عاد بعد سنوات من الغياب عن تقديم دراما رمضان، مشيرًا إلى أنَّ المسلسل يُقدم دراما اجتماعية وكوميدية راقية.

وأشار إلى أنّ الفنان كريم عبدالعزيز يظهر ببطولة مختلفة في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل الحشاشين الذي ظهرت قصته المشوقة منذ الحلقة الأولى.