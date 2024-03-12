تامر حبيب: والدي رفض عملي في السينما وتوقع فشلي

أكد السيناريست تامر حبيب، أنه أخذ قرارا بتغيير عمله من محاسب والعمل في التجارة إلى السينما، فالتحق بمعهد السينما، مما تسبب في ثورة هيستيرية لوالده، والذي رفض هذا القرار، مشددًا على أن والده كان يتوقع له الفشل في مجال الفن والسينما.

تامر حبيب: «أبويا قاطعني لمدة سنة»

وشدد «حبيب»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، على أن والده قاطعه لمدة سنة بسبب هذا القرار الذي اتخذه بعد دراسة مجال التجارة.

وأوضح «حبيب»، أن آخر سنة في حياة والده أصبح قريب منه جدًا، وأصبحا صديقين، متابعًا: «مكانش عارف يبقى أبويا، بس عارفين نكون أصحاب.. كان سعيد بجرأتي».