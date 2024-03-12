تفكك جديد يصيب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.. زعيم حزب الأمل يفض شراكته مع غانتس

أعلن عضو الكنسيت جدعون ساعر، زعيم حزب الأمل، أنه قرر إنهاء الشراكة مع حزب «أزرق أبيض» وقال إنه توجه إلى رئيس لجنة الكنيست لأن يصبح حزب «الأمل» كتلة مستقلة، تعبر بوضوح عن الرؤية القومية والحكومية. وفقا لصحيفة يديعوت أحرونت العبرية.

ساعر أقام اجتماعا للنشطاء في تل أبيب

وأقام ساعر اجتماعًا للنشطاء في تل أبيب، حيث كشف أنه قرر إنهاء الشراكة مع غانتس وجدي أيزنكوت. إذ لا يسمع صوته: قائلا: «صوت ومواقف حزب الأمل الجديد - اليميني لا يُسمَعان في حكومة الحرب، ولذلك، أعلن ساعر مطلب الحركة بدمجه في حكومة الحرب للتأثير على السياسة».

ساعر: يجب ألا نسمح للفصائل الفلسطينية بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

ووفقًا لساعر، «أن الحزب أبدى انتقاداته لتوجيه العمليات من قِبَل حكومة الحرب المصغرة»، متابعا: «أنه يجب عدم تقليل الضغط العسكري وإبطاء التقدم في تدمير قوات الفصائل وسلطتها ويجب ألا يُسمَح للفصائل بالسيطرة على المساعدات الإنسانية».