في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الأوقاف السورية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024، لذا نستعرض مواعيد الآذان بحسب الجمعية الفلكية السورية.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024، حتى يتمكنوا من تنظيم وقت الطاعات وقراءة القرآن والمحافظة على الدوام وساعات العمل المخصصة.

وصرحت الجمعة الفلكية السورية في بيانها بموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024، بأنّ صلاة المغرب في العاصمة السورية حلب تكون عند الساعة 6:38 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024

وتكون الصلوات الخمس في العاصمة السورية حلب كما يلي.

صلاة الفجر: 5:16 صباحًا.

الشروق: 6:46 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:41 مساءً.

صلاة العصر: 4:04 مساءً.

صلاة المغرب: 6:38 مساءً.

صلاة العشاء: 8:08 مساءً.

موعد أذان المغرب في العديد من المحافظات السورية

ويتفاوت توقيت موعد أذان المغرب في المدن والمحافظات السورية، ففي محافظة دمشق تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:43 مساء، أما عن باقي الصلوات الأخرى تكون صلاة الفجر 5:19 صباحًا، والشروق 6:44 صباحًا، وصلاة الضهر 12:44 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، وصلاة العشاء 8:13 مساءً

وفي محافظة حماة تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:40 مساءً وعن صلاة الفجر تكون عند الساعة 5:19 مساءً، والشروق 6:46، وصلاة الضهر 12:43 وصلاة العصر 4:06، وصلاة العشاء 8:10.