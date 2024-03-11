إمساكية رمضان 2024 في سوريا

يتحرى في الجمهورية العربية السورية إمساكية رمضان 2024 سوريا، مع بداية الاحتفال بالشهر الفضيل المبارك رمضان اليوم الإثنين 11 مارس 2024 في البلاد تزامنا مع رمضان في أغلب الدول العربية باستثناء الأردن وعمان والمغرب.

إمساكية رمضان 2024 سوريا

وتتوزع إمساكية رمضان 2024 سوريا كالتالي، مدينة درعا الفجر فيها سيكون الساعة الخامسة ونصف، أما الشرق سيكون السادسة و51 دقيقة، وسيكون الإمساك في الساعة 5 فجرا و19 دقيقة، أما مدينة اللاذقية سيكون الفجر فيها الساعة الخامسة و28 دقيقة، أما الشروق سيكون السادسة و53 دقيقة، وسيكون وقت الإمساك عن الطعام الخامسة و18 دقيقة، أما مدينة إدلب فسيكون الفجر فيها الخامسة و25 دقيقة فيما سيكون الشرق في المدينة الساعة السادسة و50 دقيقة أما موعد الإمساك فسيكون الساعة الخامسة و15 دقيقة.

إمساكية رمضان 2024 سوريا في مختلف المدن

وبالنسبة لإمساكية رمضان 2024 سوريا، ففي مدينة حمص سيكون الفجر الساعة الخامسة و25 دقيقة، أما الشروق سيكون السادسة و49 دقيقة، فيما سيكون الإمساك الساعة الخامسة و15 دقيقة، وسيكون الفجر في مدينة حلب في الخامسة و22 دقيقة، في الوقت الذي يكون الشروق الساعة السادسة و48 دقيقة، في الوقت الذي سيكون الإمساك في الساعة الخامسة و12 دقيقة، فيما سيكون موعد الفجر في مدينة دمشق الساعة الخامسة و28 دقيقة والشروق سيكون السادسة و50 دقيقة في الوقت الذي سيكون الإمساك في الساعة الخامسة و18 دقيقة.