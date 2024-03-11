أعلنت وزارة الأوقاف السورية موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 11-3-2024 أول يوم في شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 11-3-2024

أفادت الجمعية الفلكية السورية في بيانها بمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 11-3-2024، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر التي تكون في تمام الساعة 5:25 ثم صلاة الظهر 12:41 ويليها صلاة العصر التي تكون في 4:07 وصلاة المغرب 6:40 وأخيراً صلاة العشاء في الساعة 8:06 والتي يليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 11-3-2024

وأوضحت الجمعية الفلكية السورية أن موعد أذان المغرب اليوم سيكون في تمام الساعة 6:40 ويختلف موعد الأذان خلال الأيام المقبلة من الشهر المبارك.

وخلال شهر رمضان في سوريا سيتجاوز عدد ساعات الصيام يزيد 13 ساعة خلال الشهر.