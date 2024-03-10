يبحث الأفراد في مختلف الجمهورية العربية السورية عن موعد رمضان 2024 في سوريا التي تحتفل بأجواء مميزة مع قدوم شهر رمضان الكريم الذي ينتظره المسلمون حول العالم في ظل الصيام وصلاة التراويح والأجواء الإيمانية المختلفة وساعات الصيام وحضور الإفطار والسحور مع العائلة.

موعد رمضان 2024 في سوريا

وأعلنت الأوقاف السورية موعد رمضان 2024 في سوريا، والذي سيكون غدا الاثنين 10 مارس في ظل الأجواء الاحتفالية المختلفة رغم الحرب التي تمر بها الدولة السورية منذ مارس 2011 إثر اندلاع حرب في البلاد.

موعد رمضان 2024 في سوريا والاحتفال به

وبعد موعد رمضان 2024 في سوريا، والذي يوافق الاثنين فإنه يجب علينا معرفة أن السوريين حريصون على تزيين الشوارع بمختلف أنواع الزينة استقبالا للشهر الكريم في دولة سوريا المعروفة في الماضي ببلاد الشام حيث مدن الشام العتيقة والعريقة دمشق وحلب وغيرها من المدن التاريخية المعروفة.

موعد رمضان 2024 في سوريا وتعليم الأطفال الصوم

وبعد معرفة موعد رمضان 2024 في سوريا، ويحرص الأهالي على تعليم الأطفال الصيام لساعات أطوال، حيث يتم تعليم بعض الأطفال الصوم حتى الظهر والبعض الآخر حتى العصر فيما يصوم الأكبر سنا على صوم بعض الأيام كاملة حتى أذان المغرب وسط أجواء روحانية وإيمانية مختلفة.