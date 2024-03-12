مراسل «القاهرة الإخبارية» في لبنان: بعلبك شهدت الغارات الإسرائيلية الأعنف منذ بداية التوترات

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد استهداف عدة مناطق في مدينة بعلبك التي تقع شرقي لبنان، ما يعني أنها خارجة بالكامل عن مناطق الاشتباك المتعارف عليها في بداية التوترات في الجنوب اللبناني في 8 من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن المناطق المستهدفة تبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية قرابة 100 كيلومتر، وهذه المرة الثالثة التي يتم الاستهداف فيها منطقة بعلبك بهذه الغارات الجوية، لكن الغارات التي نفذت اليوم هي الأعنف منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن الغارات استهدفت عدة مقرات في مناطق سكنية في منطقة بعلبك ما دفع عددا من السكان إلى النزوح من هذه المناطق خوفا من تجدد الاستهدافات الفترة المقبلة، خاصة أن غارات اليوم أسفرت عن مقتل 2 على الأقل وإصابة أكثر من 10 أشخاص، ومنذ قليل نعى حزب الله 2 من عناصره جراء الغارات الإسرائيلية في بعلبك في اليوم الثاني على التوالي، ما يعني أن هذه المنطقة باتت هدفا لسلسلة من العمليات المتكررة.