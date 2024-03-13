3 إجراءات عاجلة لحل أزمة مواصلات الإسكندرية بعد إيقاف قطار أبو قير

أكد المهندس محمد بشر، وكيل الوزارة بجهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل، أنه تم إتمام حزمة الإجراءات والحلول العاجلة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بعد إيقاف خط سير قطار أبو قير بالكامل.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لعرض الحلول العاجلة التي تم اتخاذها لحل كافة الشكاوى، التي تم رصدها على أرض الواقع مع بدء إيقاف خط سير قطار أبو قير بالكامل، منذ الأول من مارس الجاري.

إجراءات لحل أزمة مواصلات الإسكندرية

وأوضح وكيل الوزارة بجهاز تنظيم النقل البري، في كلمته اليوم، أنه تم اتخاذ 3 إجراءات عاجلة تمثلت في:

- توفير وسائل النقل البديلة.

- تفعيل خطوط السير المتفق عليها مسبقًا.

- اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع تجزئة بعض السائقين للمسافات.

إعلان الخطوط البديلة والأجرة للمواطنين في الإسكندرية

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الإجراءات تضمنت قيام جهاز تنظيم النقل البري التابع لوزارة النقل بالإعلان عن خريطة نهائية بمسارات النقل البديلة، وعدد المركبات فيها وسعر الأجرة، في ضوء المستجدات التي طرأت على أرض الواقع أثناء عملية التنفيذ ووفق الشكاوى الواردة من المواطنين في تلك المناطق.