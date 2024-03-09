«ترام الرمل».. أكبر وسيلة نقل جماعي في الإسكندرية بعد إيقاف قطار أبو قير

يعد ترام الرمل الشهير هو أضخم وسيلة نقل جماعي في الإسكندرية، بعد إيقاف قطار أبو قير، وساعد حجمه ووقت سرعة التقاطر من زيادة قدرته على نقل أكبر عدد من المواطنين خلال اليوم الواحد، ناهيك عن كون تذكرته رخيصة مقارنة بأسعار المواصلات الأخرى، ما يجعله المواصلة الأرخص في عروس البحر الأبيض المتوسط.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مواصلة ترام الرمل كونها البديل الأمثل لقطار أبو قير في الوقت الراهن وإن كانت مسافته المقطوعة تعد 50% بالمقارنة بالقطار إلا أنه يسهل حركة الانتقال في حيز كبير بالمدينة الساحلية.

أسعار تذاكر ترام الرمل في الإسكندرية 2024

وبحسب هيئة النقل العام في الإسكندرية، فإن تعريفة تذاكر ترام الإسكندرية الذي يعد أشهر مواصلات الإسكندرية، تتم وفقا للتالي:

- الخدمة العادية في الترام عبر أول وآخر عربة تبلغ 1.5 جنيه.

- الخدمة المميزة في ترام الإسكندرية أي العربة الوسطى تبلغ قيمتها 2.5 جنيه بسبب جودة الكراسي.

- الخدمة المكيفة في ترام الإسكندرية تنقسم إلى نوعين، الأولى 5.5 جنيه والثانية 7.5 جنيه.

خطوط ترام الإسكندرية

- الترام الأوكراني أو ما يعرف بمسمى ترام المدينة، وخطه من سان استيفانو إلى الأنفوشي.

- الترام الأزرق أي ترام الرمل، وهو الذي يسير من محطة الرمل إلى فيكتوريا ذهابا وعودة.

- الترام السياحي وهو عبارة عن عربة سياحية كنموذج لما كان يستخدم في عام 1931 بالجهودالذاتية بورش ترام الرمل.

أهمية ترام الإسكندرية

وتبرز قيمة ترام الرمل في الإسكندرية كونه ينقل من 80 إلى 100 ألف راكب يوميا، ما يجعله الوسيلة الأكبر بعد إيقاف قطار أبو قير في المدينة الساحلية.