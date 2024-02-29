إيقاف قطار أبو قير بالإسكندرية للأبد.. تفاصيل الرحلة الأخيرة (صور)

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقف قطار أبو قير نهائيا في الإسكندرية، بعد وصول رحلته الأخيرة إلى كل من المنتزه وسيدي جابر في الثامنة مساء، ليسدل الستار على وسيلة المواصلات التاريخية في الإسكندرية التي بلغ عمرها قرابة 170 عاما.

«الوطن» استقلت قطار أبو قير في رحلته الأخيرة من المنتزه إلى سيدي جابر، حيث شهدت تلك الرحلة غياب الزحام المعتاد بينما ارتسمت ملامح الحزن على وجوه المواطنين في عربات القطار.

وداع قطار أبو قير من الركاب

حسين عبدالعظيم، 46 سنة، يعمل بالمهن الحرة، أكد أنه استقل القطار في رحلته الأخيرة نظراً لارتباطه الشديد به حيث أراد أن يودعه في يومه الأخير: «القطر دا ياما شالني وروحت وجيت فيه فكان لازم عليا آجي أودعه وأسلم على كل ركن فيه».

تحرك «عبد العظيم» بين العربات الفارغة يودع كل عربة منهم، ما بين ابتسامة تارة ودمعة تارة أخرى، مؤكدا لـ«الوطن»، أنه على الرغم من إدراكه أن مترو الإسكندرية سيكون وسيلة أفضل بكثير إلا أنه سيفتقد ذكريات القطار الذي استقله مع والده منذ الصغر.

ذات الحنين كان على عصام شوقي، 58 سنة، إذ ودع القطار واحتفظ بالتذكرة الأخيرة التي حوت تاريخ 29 فبراير 2024 وهو يوم وفاة قطار أبو قير على حد وصفه.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه ينتظر مترو الإسكندرية في أقرب فرصة كونه البديل الأمثل للقطار الذي كان يحمل ملايين المواطنين يوميا.

رحلة قطار أبو قير الأخيرة

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، إن آخر رحلة في تاريخ قطار أبو قير وصلت في الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس 29 فبراير بسلام.

مصير قطار أبو قير بعد الوقوف

وأضاف المصدر المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بمجرد الإيقاف النهائي للقطار يتم توجيهه للعمل في الأماكن الأخرى بالتحديد خط المعمورة الطابية، ومن ثم يجرى فك القضبان من محطات المنتزه إلى سيدي جابر على غرار ما تم في المحطات الأخرى السابقة ضمن خطة الإيقاف.