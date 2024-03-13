ملخص مسلسل المعلم الحلقة 2.. هل قتل طارق النهري مصطفى شعبان؟

بدأت الحلقة 2 من مسلسل المعلم، بإطلاق طارق النهري النار على مصطفى شعبان، ولكن الطلقة لم تصبه، وتدخل أحمد بدير، وحل الشجار بين مصطفى شعبان ووالده، ومنذر رياحنة ووالدة، ويقوم مصطفى شعبان بالتوعد لكل الموجودين داخل السوق، حتى يخاف الجميع أن يضايق والده، بعد أن خرج من السجن.

مسلسل المعلم الحلقة 2

وتنتقل الأحداث إلى سهر الصايغ زوجة مصطفى شعبان، وهي بحالة صدمة شديدة، بسبب معرفتها أنها مصابة بمرض السرطان في الدم، وتقوم بتوجيه النصائح لـ ابنها الصغير بأنه لابد أن يعتمد على نفسه.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:45 مساءا.