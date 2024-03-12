سهر الصايغ تكشف كواليس مسلسل المعلم على كوبري قصر النيل

كشفت الفنانة سهر الصايغ عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن كواليس تصوير مشهد يجمعها بالفنان مصطفى شعبان من مسلسل المعلم على كوبري قصر النيل.

سهر الصايغ في مسلسل المعلم

ونشرت سهر الصايغ الفيديو وظهرت فيه مع مصطفى شعبان على كوبري قصر النيل في رحلة تنزه.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.