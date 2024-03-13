8 مشروعات مربحة من المنزل برأس مال ألف جنيه.. منها تربية دودة القز

يتطلع الكثير من الشباب إلى إنشاء مشاريعهم الخاصة لتوفير دخل شهري مستقل يغنيهم عن العمل لدى شركة ما أو مؤسسة تستغل طاقتهم ولا تحقق لهم ربحاً وفيراً، لكن عادةً ما تمنعهم من تنفيذ فكرة المشروع، الميزانية التي تحول دون تحقيق أحلامهم، فتأخذهم الحيرة لإيجاد فكرة مشروع يجني الكثير من الأرباح بأقل التكاليف الممكنة، ونقدم لكم في السطور التالية بعض الأفكار لمشروعات بميزانية لا تتعدى ألف جنيه.

أفكار مشاريع من المنزل

إذا كنت تبحث عن فكرة مشروع مربح وغير مكلف فعليك أولاً دراسة موقع تنفيذه، إضافةً إلى النفقات الأولية قبل أن تحصل منه على عائد، بحسب الدكتور تامر نور الدين، أستاذ ريادة الأعمال بجامعة المنصورة، عبر مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، مشيراً إلى أن أفضل المشاريع التي تحقق ربح فوري لا يشترط أن تبدأ بمبلغ كبير، وفيما يلي مجموعة من المشاريع التي اقترحها أستاذ ريادة الأعمال برأس مال 1000 جنيه:

1. مشروع إنتاج المواد الغذائية مثل الزبادي والمربى والمخبوزات وغيرها من الأغذية التي تزداد قيمتها لدى معرفة الزبون أنها «بيتي» أي مصنوعة بالمنزل، مما يعني ضمان خلوها من المواد الصناعية الضارة ومكسبات الطعم.

2. مشروع تربية الدواجن الذي يعد من أشهر المشروعات البسيطة التي يكاد لا يخلو منها بيت في الريف لضمان الربح وتوفير المال.

3. مشروع صيانة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الكهربائية ويكون مفيداً لتنمية مهارات الأشخاص الحاصلين على التعليم الصناعي والفني.

4. مشروع مشتل الورد الذي لا يحتاج سوى استغلال شرفات المنزل ولا يقتصر الأمر على زراعة الورد إنما بعض النباتات التي يبحث عنها أهالي المنطقة الواجب معرفة متطلباتهم وأسلوب حياتهم قبل فتح المشروع الخاص بك.

5. مشروع صناعة وتفصيل الملابس الذي قد يدفع صاحبه إلى عمل «ماركة» خاصة به فيما بعد.

6. مشروع تربية دودة القز، التي يمكن أن تجعلك من الأثرياء في مدة وجيزة ولا تحتاج سوى رعاية مدروسة وواعية للحفاظ على حياتها كي تصنع الحرير الذي يغذي مصانع الأقمشة.

7. مشروع خلية النحل، وهو من المشاريع التي يستفيد منها صاحبها لتوفير غذاء العسل الطبيعي، إلى جانب المكاسب التي يجنيها هذا المشروع البسيط غير المكلف.

8. مشروع بيع المنظفات يبدو رائجاً في الوقت الحالي ويحقق الكثير من المكاسب لأصحابها خاصةً في ظل اتجاه الكثير من ربات البيوت نحو الاقتصاد في المنظفات المنزلية.