موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 3 على قناة الحياة بطولة مصطفى شعبان

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل المعلم لمصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، إذ يدخل منذر رياحنة ووالده طارق النهري في صراع كبير مع مصطفى شعبان ووالده، ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 3 على قناة الحياة.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 3

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 3 على قناة الحياة، اليوم على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثاً عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.