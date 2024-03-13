موعد امتحانات الميدتيرم والترم الثاني في الجامعات.. مصدر يجيب

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أن امتحانات الميدتيرم «منتصف الفصل الدراسي الثاني 2024»، تنطلق نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

واوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الجاري، فإنها ستكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه لا تخفيف في المناهج الدراسية خلال الترم وأن غالبية الامتحانات بنظام البابل شيت وكذلك التصحيح إلكترونيا لغالبية المواد الدراسية.

امتحانات الجامعات 2024

وأوضحت المصادر، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات خلال شهر رمضان 2024، مع تعديل مواعيد الحضور والانصراف والمحاضرات، حيث جرى التأكيد على ضرورة انتهاء كافة المحاضرات قبل موعد الإفطار بوقت كاف بمدة لاتقل عن ساعتين، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الذهاب لمحل إقامتهم.