تشغيل الراوتر طوال الليل.. مخاطر قد يجهلها الكثيرون

الراوتر أحد الأجهزة المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ونظرا لذلك يتركه الكثيرون قيد التشغيل طوال الليل، الأمر الذي يؤدي إلى اختراقه في الكثير من الأحيان، إلى جانب بعض المخاطر الأخرى التي قد يتجاهلها بعض المستخدمين.

تشغيل الراوتر طوال الليل من أكثر الأمور شيوعا، التي تؤثر بدورها على سرعة الإنترنت لدى المستخدم، وتزيد من فرص تعرضه للاختراق، ولتجنب ذلك يفضل إيقاف تشغيله خلال فترة عدم استخدام، للحفاظ عليه من عمليات الاختراق المتكررة، وفقا لما قاله الخبير التكنولوجي محمد محمود خلال حديثه لـ«الوطن».

مخاطر تشغيل الراوتر طوال الليل

لا يقتصر الأمر على الاختراق فحسب، إلا أن ترك الراوتر يعمل على الهاتف المحمول، والنوم على سبيل المثال، يستنفد باقة الإنترنت سريعا، وذلك نظرا للتطبيقات التي تعمل في الخلفية، إلى جانب الكثير من التطبيقات الأخرى الموجودة على الهاتف وتعمل تلقائيا، بمجرد اتصالها بالإنترنت، لتتفاجأ في الصباح بمئات الرسائل والإشعارات دون علمك، لتستهلك قدرا كبيرا من باقة الإنترنت، لذا وجب عليك في هذه الحالة التأكد جيدا من غلق الواي فاي قبل النوم للحفاظ على باقة النت أطول فترة ممكنة.

للحصول على الإنترنت طوال الليل، يتطلب ذلك اتصال الراوتر بالكهرباء، ليرتفع معدل استهلاكك تدريجيا، وترتفع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، وربما يؤدي اتصاله إلى حدوث ماس كهربائي في الكثير من الأحيان، ولتفادي ذلك يستحسن فصله عن الكهرباء في أثناء النوم لتفادي حدوث حرائق.