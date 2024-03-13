تحقيق عاجل مع نجم الأهلي بعد الهزيمة أمام البنك | عاجل

قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي التحقيق مع أكرم توفيق بعد اعتراضه غير اللائق عقب استبداله أمام البنك في المباراة التي خسرها المارد الأحمر بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة.

وعلم «الوطن سبورت» أن خالد بيبو قرر تحويل أكرم للتحقيق من أجل معرفة سر غضبه وانفعاله عقب استبداله.

وألقى أكرم توفيق حافظة المياه بكل قوة عقب استبداله في الدقيقة 78 وهو ما أثار غضب الجهاز الفني والإداري للأهلي، إذ كان الأهلي يتقدم حينها بنتيجة 3-2 ولم يكن هناك أي داعٍ لمثل هذا التصرف.

وحقق فريق البنك الأهلي، فوزا قاتلا على الأهلي بنتيجة 4-3 خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة «دوري Nile».