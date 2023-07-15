مشاهد من حفل زفاف كريم فؤاد في الغربية.. أكرم توفيق أبرز الحضور (صور)

بدأ حفل زفاف اللاعب كريم فؤاد نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم، بمسقط رأسه في قرية الشين، إحدى قرى مركز ومدينة قطور، بمحافظة الغربية، وسط أهل قريته والقرى المجاورة الذين حرصوا على التواجد مبكراً للاحتفال مع إبن قريتهم ومشاركته فرحته.

مشاركة أكرم توفيق

من جانبه حرص اللاعب أكرم توفيق، زميل اللاعب كريم فؤاد في النادي الأهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم، على التواجد مبكراً بمنزل اللاعب ومشاركته فرحته، بمسقط رأسه، وتقديم التهنئة له، وعدم الانتظار إلى حفل الزفاف الرئيسي المقرر إقامته في أحد الفنادق بالقاهرة يوم الاثنين المقبل.

وشهد حفل زفاف اللاعب كريم فؤاد، بمسقط رأسه، تواجد أعلام النادي الأهلي على شاشات العرض على المسرح، مع تشغيل أغنية «سطلانة» والتي لاقت رواجا كبيرا مع حصد الأهلي الدوري المصري، وهو ما أشعل حماس المعازيم، من الشباب والأطفال والذين قاموا بالرقص على أنغام الأغنية.

وحرص آلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة على التوافد مبكراً على مكان حفل زفاف اللاعب كريم فؤاد، المتواجد أمام منزله، لتقديم التهنئة.