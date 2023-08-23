سامي عبدالراضي: أكرم توفيق من أهم لاعبي الأهلي.. وهذا شرط كولر لتجديد عقده

حلّ الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، ضيفًا على الإعلامية آية جمال الدين، في حلقة اليوم من برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، للتعليق على أبرز ما جاء في الصحف المصرية اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023.

وتطرق «عبدالراضي»، إلى ما نُشر بخصوص تخطيط النادي الأهلي لتعديل عقد ظهيره الأيمن أكرم توفيق، قائلا إنه أحد أهم لاعبي مصر وأفريقيا، فهو لاعب مقاتل وقوي وشرس جدا ووجوده لا استغناء عنه، مشيرًا إلى أنه عانى من سوء الحظ بعدما تعرض لإصابتي قطع في الرباط الصليبي.

احتفالية كبرى في الأهلي

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن النادي الأهلي سيشهد احتفالية كبرى اليوم في ملعب مختار التتش من أجل الاحتفال بالبطولات التي حصلت عليها الفرق الجماعية بالنادي في الموسم الماضي وسط حضور كبير من الشخصيات العامة، كما أن كولر اشترط تكوين جهاز فني وفقا لرؤيته ومتطلباته حتى يجدد عقده.

مهمة صعبة تنتظر صلاح

وحول محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي، قال إنه يحقق أرقاما قياسية للموسم السابع توالي في ناديه الحالي، مشيرًا إلى أن مهمته في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي ستكون صعبة في ظل وجود عملاق مانشتسر سيتي النرويجي إيرلينج هالاند: «في حالة وجود هذا اللاعب، لن يحصل أي لاعب غيره على لقب الهداف».