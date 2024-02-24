عاجل.. صدمة الموسم لـ أكرم توفيق وحسم صفقة جديدة في الأهلي

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صفقة محلية في الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد ونجم الكرة المصرية الأسبق، عن أولى تدعيمات النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صدمة أكرم توفيق داخل الأهلي

سلط الإعلامي سيف زاهر، الضوء على مستقبل أكرم توفيق، متوسط ميدان النادي الأهلي، مع توتر العلاقات بينه وبين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للحمر خلال الفترة المقبلة.

مفاجأة بيراميدز مع الأهلي

قال الإعلامي ونجم الكرة المصرية الأسبق إبراهيم سعيد، إن النادي الأهلي قدم عرضا لإجراء صفقة تبادلية مع نظيره بيراميدز، حيث يرغب مسئولو المارد في التفريط في خدمات نجمهم، للتعاقد مع محمود صابر لاعب الفريق السماوي.

اتحاد الكرة يوضح طبيعة علاقة حسام حسن ومحمد صلاح

سلط جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الضوء على الأسباب التي دفعتهم لاختيار حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، خلفا للبرتغالي المقال روي فيتوريا، لافتًا إلى أن علاقته بمحمد صلاح جيدة جيدًا.

موقف يوسف أسامة نبيه من العودة لصفوف الزمالك

كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر 2007 عن خططه رفقة صغار الفراعنة الصغار بعد توليه المسؤولية مؤخرًا، ملقيًا الضوء على إمكانية عودة نجله يوسف لصفوف الزمالك مرة أخرى.

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