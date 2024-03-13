جدول إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان الكريم.. قرآن المغرب

يحظى جدول إذاعة القرآن الكريم، باهتمام المصريين، وهو ما تجسد في زيادة البحث عليها لسماع أذان المغرب على وجه الخصوص، ويفضلون تشغيل إذاعة القرآن الكريم لما تحتويه من برامج هامة وما تمثله من إرث وذكريات وعادات مازالوا يتوارثونها عبر أجيال مختلفة.

جدول إذاعة القرآن الكريم قرآن المغرب

الدكتور رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، أعلن قبل بداية الشهر الفضيل جدول تلاوات قرآن المغرب على موجات إذاعة القرآن الكريم طوال أيام الشهر وأيام عيد الفطر المبارك.

-الأربعاء 13 مارس 2024 الموافق 3 رمضان: القارئ عبد الباسط عبد الصمد.

- الخميس 14 مارس 2024 الموافق 4 رمضان: القارئ مصطفى إسماعيل.

- الجمعة 15 مارس 2024 الموافق 5 رمضان: القارئ محمود خليل الحصري.

- السبت 16 مارس 2024 الموافق 6 رمضان: القارئ عبد الفتاح الشعشاعي.

- الأحد 17 مارس 2024 الموافق 7 رمضان: القارئ محمود على البنا.

- الاثنين 18 مارس 2024 الموافق 8 رمضان: القارئ كامل يوسف البهتيمي.

- الثلاثاء 19 مارس 2024 الموافق 9 رمضان: القارئ أبو العينين شعيشع.

- الأربعاء 20 مارس 2024 الموافق 10 رمضان: القارئ على محمود.

- الخميس 21 مارس 2024 الموافق 11 رمضان: القارئ محمود عبد الحكم.

- الجمعة 22 مارس 2024 الموافق 12 رمضان: القارئ عبد العظيم زاهر.

- السبت 23 مارس 2024 الموافق 13 رمضان: القارئ عبد العزيز علي فرج.

- الأحد 24 مارس 2024 الموافق 14 رمضان: القارئ طه الفشني.

باقي جدول إذاعة القرآن الكريم قرآن المغرب

- الاثنين 25 مارس 2024 الموافق 15 رمضان: القارئ شعبان الصياد.

- الثلاثاء 26 مارس 2024 الموافق 16 رمضان: القارئ أحمد محمد عامر.

- الأربعاء 27 مارس 2024 الموافق 17 رمضان: القارئ علي حجاج السويس.

- الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان: القارئ محمد عبد العزيز حصان.

- الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان: القارئ محمد أحمد شبيب.

- السبت 30 مارس 2024 الموافق 20 رمضان: القارئ محمود البيجرمي.

- الأحد 31 مارس 2024 الموافق 21 رمضان: القارئ راغب مصطفى غلوش.

- الاثنين 1 أبريل 2024 الموافق 22 رمضان: القارئ محمود محمد رمضان.

- الثلاثاء 2 أبريل 2024 الموافق 23 رمضان: القارئ محمد محمود الطبلاوي.

- الأربعاء 3 أبريل 2024 الموافق 24 رمضان: القارئ أحمد لعينع.

- الخميس 4 أبريل 2024 الموافق 25 رمضان: القارئ الشحات محمد أنور.

- الجمعة 5 أبريل 2024 الموافق 26 رمضان: القارئ محمود حسين منصور.

- السبت 6 أبريل 2024 الموافق 27 رمضان: القارئ محمود صديق المنشاوي.

- الأحد 7 أبريل 2024 الموافق 28 رمضان: القارئ محمد بدر حسين.

- الاثنين 8 أبريل 2024 الموافق 29 رمضان: القارئ حمدري الزامل.

- الثلاثاء 9 أبريل 2024 الموافق 30 رمضان: القارئ أحمد الرزيقي.

- الأربعاء 10 أبريل 2024 الموافق 1 شوال: القارئ محمد عطية حسب.

- الخميس 11 أبريل 2024 الموافق 2 شوال: القارئ عبد العاطي ناصف.

- الجمعة 12 أبريل 2024 الموافق 3 شوال: القارئ محمود إسماعيل الشريف.

- السبت 13 أبريل 2024 الموافق 4 شوال: القارئ إبراهيم الشعشاعي.