مجمع اللغة العربية يكرم إذاعة القرآن الكريم 18 ديسمبر المقبل

يستعد مجمع اللغة العربية برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، بقاعة الاجتماعات الكبرى، 18 ديسمبر المقبل من خلال تكريم عدة هيئات معنية بخدمة اللغة العربية، ومنها إذاعة القرآن الكريم.

برنامج احتفال مجمع اللغة العربية

يدير الاحتفال الدكتور محمد العبد عضو المجمع، ويتضمن البرنامج ما يلي:

- عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

- يفتتح الفعاليات للدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ (رئيس المجمع).

- كلمة للدكتور عبد الحميد مدكور (الأمين العام للمجمع).

- كلمة بعنوان جهود المجمع في تنمية اللغة العربية للدكتور محمد رجب الوزير عضو المجمع.

- مختارات من الشعر العربي يلقيها الدكتور وجيه عضو المجمع.

- كلمة بعنوان معالجة اللغة العربية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: التحديات والأساليب، للدكتور أيمن أحمد شاهين الخبير بلجنة الذكاء الاصطناعي بالمجمع.

- تكريم المجمع لهيئتين من الهيئات المعنية بخدمة اللغة العربية، وهما إذاعة القرآن الكريم، وهيئة المسرح القومي.

- تسليم جوائز الفائزين في مسابقة الشيخين «الشعراوي والشافعي» لعام 2023 التي ينظمها المجمع.

ويعقب الاحتفال حفل شاي مع ضيوف المجمع، مع التجول في أروقة المجمع لمطالعة مطبوعاته التي سيتاح عليها خصم 30% و50% لأعداد مجلة المجمع في يوم الاحتفال.