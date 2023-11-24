محمود خليل الحصري.. حكاية أول شيخ يقرأ القرآن في المكبرات الصوتية بالحرمين

تحل ذكرى الشيخ محمود خليل الحصري، اليوم، والذي رحل عن عالمنا في 24 نوفمبر من عام 1980، ليمر 43 عاما على رحيل علم من أعلام دولة التلاوة المصرية، منحه الله صوتًا بعث بداخل منصتيه الهدوء والسكينة.

ذكرى رحيل الشيخ الحصري

ابن قرية شبرا النملة التابعة لطنطا بمحافظة الغربية، الذي وُلد في 17 سبتمبر من عام 1917، اراد الله أن يُكتب له أن يكون الشيخ محمود خليل الحصري أول واحد رتل القرآن وسجله بقراءة حفص المعتادة في اذاعة القرآن الكريم بمصر.

وبحسب، تصريحات الحاجة ياسمين الخيام، ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، فإن الشيخ الحصري كان أول من قرأ القرآن في مكبرات الصوت بالحرمين الشريفين المكي والمدني.

الشيخ الحصري والقراءة في الحرمين الشريفين

اراد الله أن يكون الشيخ محمود خليل الحصري، الأول في امور كثيرة ستظل بإسمه إلى أن تُقام الساعة، حيث فاز بشرف التلاوة بموسم الحج بالحرمين الشريفين عام 1953، وجاء ذلك بالتزامن مع إدخال الكهرباء في الحرمين الشريفين، وبعد اصرار من الملك سعود ملك السعودية، وبالفعل كان ليه الشرف بأن يكون أول من يقرأ القرآن فيها، ليكون صاحب ميزة التلاوة في مهبط الوحي عبر مكبرات الصوت، وكان عمره آنذاك 36 عاماً.

الشيخ الحصري والقراءة في الكونجرس

ومثلما كان الشيخ الحصري اول من قرأ ورتل القرآن في المكبرات الصوتية بالحرمين الشريفين، كتب الله له أن يكون أول قارئ يقرأ القرآن فى البيت الأبيض، وقاعة الكونجرس الأمريكى، ‌ويرتله وأذن ايضًا في الأمم المتحدة، كما أنه أول من رتل القرآن فى القصر الملكى فى لندن.