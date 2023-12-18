رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: مليار إنسان ينطقون بلسان عربي

قال الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إنَّ معنى كلمة «لغة» أنَّها ما يتواصل به البشر فيما بينهم وهي وعاء الفكر أيضاً، ومرآة تعكس كل ما في فكر الإنسان، ومحصلة ما تكتبه الحضارات وعلومها ونشاطاتها المختلفة، فهي عالم فضفاض للأفكار التي نتواصل بها.

«سليمان»: اللغة أداة أوصلتنا بالحضارات السابقة

وأضاف «سليمان»، في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ اللغة أوصلتنا للحضارات السابقة، وما دفع الأمم المتحدة للاحتفال بـ اللغة العربية وتخصيص يومًا لها، هو ثراء هذه اللغة وحضارتها المتنوعة وعلومها المتدفقة في نواحي مختلفة للفكر.

تنوع الألسن الناطقة باللغة العربية

وتابع رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، «هناك تنوع الألسن التي تنطق بـ لغة الضاد فهناك نحو مليار إنسان يتحدثون باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي فهذه اللغة تنافس كبريات الدول عدداً في مسألة من يتحدث بلغتها، وأثبتت اللغة العربية قوتها ووجودها باستيعابها لكل العلوم ونقلها لحضارات مختلفة واحتوائها أيضاً بمؤلفات تعاقبت في مختلف العصور».