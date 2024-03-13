متى ظهر مصطلح السوق السوداء؟.. بودكاست «اللمبة» على «تلفزيون الوطن» يجيب

قال أحمد منير، مقدم بودكاست «اللمبة» على تلفزيون الوطن، إنّ السوق السوداء غير قانونية وبعيدة عن أعين الحكومات والأنظمة، فالتجارة الخفية موجودة منذ سنوات، لكن عبارة السوق السوداء ظهرت في الحرب العالمية الأولى، حيث جرى تخصيص المواد والسلع الأساسية للمجهود الحربي.

أرباح خيالية لتجارة غير مشروعة

وأضاف منير خلال بودكاست «اللمبة»، أنّ المواطنين بحثوا عن السلع في كل مكان لكنها كانت غالية الثمن ولم تكن موجودة، فلجأ بعض التجار إلى إخفائها وبيعها في الظل بعيدا عن أعين الحكومات ومن هنا بدأت تجارة السوق السوداء، وعنما وجد التجار أنّ الأرباح خيالية استمر عدد منهم فيها، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن استمر وجود السوق السوداء.

ازدهار السوق السوداء في الحرب العالمية الثانية

وتابع: «في الحرب العالمية الثانية ازدهرت السوق السوداء في ظل الرقابة الصارمة على الأسعار وعمل الحكومات الأوروبية على تداول العملة الصعبة بسبب ظروف الحرب آنذاك، ما جعل تجار السوق السوداء ينشطون بشكل أكبر، وأثر على الاقتصاد والعملات المحلية بالسلب، مثلما حدث مؤخرا في لبنان وسوريا والعراق والسودان واليمن وغيرها من الدول التي تعاني من الحروب».