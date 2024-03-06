اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. التسعير العادل للدولار يقتل السوق السوداء

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس 7 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- التسعير العادل للدولار يقتل السوق السوداء

- 9 مليارات دولار لمصر فى اتفاق جديد مع «النقد الدولى».. و«المركزى» يرفع عائد الإيداع والإقراض 6% ويسمح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق

- توحيد سعر الصرف.. يخفض التضخم ويدعم الاقتصاد

- «السيسى»: اتساع محاور الصراع بسبب غزة يهدد الأمن الإقليمى

- الرئيس لوفد «العموم البريطانى»: الوضع الإنسانى فى القطاع لا يتحمل تأجيل وقف إطلاق النار.. وندعم الدول الشقيقة لتحقيق تطلعات شعوبها نحو الأمن

- مصر والإمارات تواصلان إسقاط المساعدات الإنسانية لأهالى «غزة»

- نهائى الكأس بين الأهلى والزمالك حصرياً على «أون سبورت وإم بى سى مصر»

الصفحة الثانية

- قرارات تاريخية لـ«المركزى»: سعر الصرف وفقاً لآليات السوق.. رفع عائد الإيداع والإقراض 6%والإسراع بـ«التقييد النقدى» للسيطرة على التضخّم

- «البنك»: توحيد سعر الصرف مهم لمحاصرة تراكم الطلب على النقد الأجنبى

- يخلق مناخاً مشجّعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط

- اتحاد البنوك: الدولار سيتراجع والتضخم ينحسر ومصرفيون: نتوقع زيادة الصادرات والاستثمارات

- الدولار من أزمة خانقة إلى مرونة وتوحيد سعر الصرف

- «الإتربى»: العملات ستنخفض أكثر خلال أيام.. و«عادل»: القرارات تنعش قطاع السياحة

- وكالات دولية وعربية: مصر ستضبط معدلات التضخم

- «رويترز»: قفزة فى سندات مصر الدولية بعد قرارات «المركزى».. وحققت مكاسب كبيرة

- «CNBC عربية»: انفراج فى البضائع بالموانئ والجمارك بجانب كبح جماح الأسعار

- «العربية»: القرارات نقطة تحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.. وتوحيد سعر الصرف مهم

الصفحة الثالثة

- الحكومة: التنسيق مع «المركزى» لمراقبة الأسواق وخفض التضخم

- «مدبولى»: نستهدف خفض التضخم وضبط الديون وإجراء إصلاحات هيكلية.. واستكمال برامج تعزيز إسهام القطاع الخاص فى الاقتصاد.. والموافقة على استيراد مليون طن سكر

- خبراء: تأثيرات القرار إيجابية على الأسعار بالتزامن مع الإفراج الجمركى عن السلع

- «بدرة»: ينشْط حركة البيع والشراء ويحد من إنفاق المواطنين للأموال و«جاب الله»: المستثمرون الأجانب سيحولون أرباحهم بالسعر الرسمى

- نواب وأحزاب: يدعم الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التضخم والسوق السوداء

- «الفقى»: يؤدى إلى ثبات سعر الصرف.. و«السويدى»: يساعد على جذب الاستثمارات

- «شاكر» يحذر من العملات الأجنبية المزيفة فى السوق الموازية

- رئيس «رجال الأعمال»: قريباً.. تحسّن التصنيف الائتمانى لمصر

الصفحة الرابعة

- فريدة الشوباشى تكتب: تحرير الشعب من قبضة الجشعين

- سحر الجعارة تكتب: نهاية «مافيا الدولرة»

- جمال حسين: تحرير الصرف.. وداعاً «الدولرة»

- أحمد رفعت: التوظيف الأمثل لتحرير سعر الصرف!

- عماد فؤاد: قرار كاشف وليس مُنشئاً

- لينا مظلوم تكتب: قرارات البنك المركزى.. نهاية سوق الدولار الموازية

- بلال الدوى يكتب: اقرأوا الفاتحة على روح «السوق السوداء»

الصفحة الخامسة

- مدير «المحاربين القدماء»: تكريم قدامى القادة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى يوم الشهيد 2024

- اللواء مدحت فاوى: نقدم مختلف أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات.. و«ذوو الهمم» يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس السيسى

- رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من «ذوى الهمم» وأسرهم تلبية لطلب «فريدة»

- الحكومة: مواعيد عمل الموظفين فى رمضان من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً

- إقبال كبير على انتخابات التجديد النصفى لـ«البيطريين»

- 13 مرشحاً يتنافسون على مقعد النقيب.. والتصويت يجرى تحت إشراف قضائى كامل

- الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 9 مجازر جديدة فى قطاع غزة

- 86 شهيداً و113 مصاباً حصيلة المجازر.. ودول «آسيان» وأستراليا تطالب بوقف فورى ودائم لإطلاق النار

- «الصحة العالمية»: معظم مستشفيات القطاع توقفت عن العمل.. و8 آلاف مريض يجب إجلاؤهم للعلاج بالخارج

- «الجزار» ورئيس «المركزى للتعمير» يتابعان محور عمرو بن العاص

- قوات حرس الحدود تنجح فى إحباط محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة فى الجنوب

الصفحة السادسة

- محارب.. دراما تشويقية تبرز الصراع بين الخير والشر

- صناع العمل: ظاهرة الثأر فى الصعيد من قضايا مسلسلنا

- «الرداد»: سعيد بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل.. و«زاهر»: لم أتخوف من دور الشرير.. و«ناهد»: أقدم دور فتاة شعبية.. و«بشير»: فكرته من الواقع

- نقاد: «الرداد» له مكانة فى قلوب المشاهدين.. و«زاهر» سيكون «جوكر» العام

- «قاسم»: شيرين عادل مخرجة متميزة ولها باع كبير فى عالم الدراما.. و«الشناوى»: «حسن» يغير جلده باستمرار

الصفحة السابعة

- طوارئ قمة الكأس

- تكليفات خاصة.. الزمالك يحفز مادياً.. و«السعيد» للاعبين: «نحن الأفضل والأقوى»

- التشكيل كامل العدد.. محاضرات فنية للاعبى الأهلى و«سليم» فى الصورة بقوة

- مفاجآت بالمهمة الأولى.. حسام حسن يحدد ملامح صفوف المنتخب.. الاستقرار على 3 حراس لبطولة الإمارات.. و«بوبو» ضمن المرشحين

- الكتيبة جاهزة.. ليفربول يتسلح بـ«مو» أوروبياً.. و«كلوب» يتطلع لانتصار قبل معركة «السيتى»

الصفحة الثامنة

- للمرة العاشرة.. أهالى «المطرية» يستعدون لاستقبال الصائمين بالفرحة.. «مائدة من الزمن الجميل»

- بطلة من غزة.. روڤى الشناط: عائلتى فخورة بالمسلسل

- فى شهر المرأة.. 3 باحثات يفزن بزمالة اليونيسكو

- دخان الفرحة.. وسيلة «جيجى» لكشف نوع الجنين: بمبى ولا لبنى