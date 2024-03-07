رئيس بنك مصر: قرارات «المركزي» أصابت السوق السوداء في مقتل

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنّ السوق الموازية أصيبت في مقتل بعد قرار تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، وبعد طرح شهادات بفائدة سنوية متناقصة 30%، و25%، و20%، مؤكدًا أنه بعد هذه القرارات، سيكون هاك اتجاه نزولي للتضخم.

التضخم أخطر مرض يمكن أن يصيب اقتصاد الدول

وعبّر «الأتربي» خلال مداخلة مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، عن تفاؤله بقرارات البنك المركزي أمس، لافتا إلى أنها قرارات جريئة ظهرت نتائجها منذ الدقيقة الأولى، مضيفًا أنّ التضخم أخطر مرض يمكن أن يصيب اقتصاد الدول.

نظرة المؤسسات العالمية اختلفت تمامًا بعد هذه القرارات

وتابع أنّ نظرة المؤسسات العالمية اختلفت تمامًا بعد هذه القرارات، بسبب تدفق الأموال من المؤسسات المالية، وهذه النظرة دالة على عودة الثقة للاقتصاد المصري، مواصلا: «اليوم شركات الصرافة تُحول للعملاء بالدولار والجنيه المصري، والبنوك كلها بدأت تبيع وتشتري وهذا ينم عن أن الإجراءات التي اتخذت صحيحة وتعدل المسار».

وأستكمل: «ليه العميل هيشتري الدولار من السوق الموازية، وهو عنده البنوك تقدر تبيعله الدولار وتوفرله السلع والاعتمادات، والفترة السابقة كان هناك إشاعات أن البنوك مش هتوفر للعميل الدولار اللي في البنك، وابتدوا يسحبوا بعض الدولارات ويحتفظوا بيها في البيت، ولكن اليوم ابتدوا إيداع الدولار سواء بالبيع للبنك أو بالشهادات بكل أمان».