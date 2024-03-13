بوتين يعلن استخدام السلاح النووي.. ويوجه رسالة شديد اللهجة لأمريكا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده جاهزة من الناحية العسكرية والتكنولوجية لأي حرب نووية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

روسيا تعلن استخدام النووي في هذه الحالة

وأضاف بوتين بأنه إذا ظهرت قوات أمريكية في أوكرانيا فإن روسيا ستعاملها على أنها متدخلة في المعارك.

وأشار إلى أن المنظومة النووية الروسية هي الأكثر تطورا في العالم، ولم يكن هناك حاجة على الإطلاق لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

ووجه بوتين رساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها في حالة إجراءها تجارب نووية فقد تفعل موسكو الشيء نفسه، وفي حالة أي تهديد لموسكو فقد نستخدم السلاح النووي.