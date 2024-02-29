أبرز ما جاء في خطاب بوتين أمام «الفيدرالية الروسية».. الأخير قبل انتخابات الرئاسة

قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، هي الأخيرة له قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، المزمع إجراؤها في 15 مارس المقبل.

أضاف خلال رسالة على الهواء، أن كلمة بوتين مهمة بالنسبة للداخل الروسي، حيث يجري عرض الكلمة على شاشات عملاقة في عدد من المدن الروسية، وفي العاصمة موسكو، إضافة إلى دور السينما الروسية التي فتحت أبوابها لعرض كلمة الرئيس الروسي.

وتابع: «خلال كلمة بوتين، تحدث عن العملية العسكرية وخصص لها جزءا كبيرا، وأكد أن وقوف الشارع الروسي وتكاتفه إلى جانب المشاركين في العملية العسكرية ساعد المشاركين على التقدم والانتصار في الأراضي الأوكرانية، وكذلك تحدث عن أن بلاده تواجه مشاكل وأزمات وهو ما لا يمكن مواجهته إلا بتكاتف الشعب الروسي».