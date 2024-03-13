7 نصائح للتخلص من رائحة الفم أثناء الصيام.. ابتعد عن هذه الأطعمة

يتعرض الكثير من الأشخاص للعديد من المشكلات الطارئة خلال ساعات الصيام في شهر رمضان، ويأتي من بينها المعاناة من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن عدم تناول الطعام أو الشراب لساعات طويلة، وعادة ما يلجأ البعض لطرق عدة للتخلص من تلك الأزمة المزعجة، لذا نقدم نصائح للتخلص من رائحة الفم أثناء الصيام.

7 نصائح للتخلص من رائحة الفم أثناء الصيام

وخلال التقرير الآتي نستعرض 7 نصائح للتخلص من رائحة الفم أثناء الصيام، والتي يمكن اتباعها بسهولة حسب ما قدم موقع «webmd» الطبي العالمي.

- استخدام الفرشاة يوميًا

للتخلص من رائحة الفم الكريهة، يمكن تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لإزالة بقايا الطعام، فقط نظف أسنانك بعد تناول الطعام، واستبدل فرشاة أسنانك كل شهرين إلى 3 أشهر.

- شطف الفم

يضيف غسول الفم حماية إضافية عن طريق التخلص من البكتيريا، لذا يمكنك أيضًا غسل الفم باستخدام غسول مناسب، حيث يمكن أن يساعد الأمر في تفكيك وتحرير تلك الأجزاء المحاصرة من جزيئات الطعام التي تتعثر في أسنانك، كما يمكن أن يساعد غسول الفم المطهر في قتل البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة واللويحات التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب اللثة.

- الفاكهة والخضروات

يمكنك أيضًا تناول المزيد من الفواكه والخضروات وتقليل اللحوم، حيث يساعد كل من التفاح والجزر والكرفس وغيرها من الفواكه والخضروات الصلبة على إزالة جزيئات الطعام المسببة للرائحة الكريهة في فمك.

- التوقف عن التدخين

كما يُنصح أيضًا بالتوقف عن عادة التدخين، ومضغ المنتجات التي تحتوي على التبغ.

- كشط اللسان

عادة ما تتكون طبقة على اللسان يمكن أن تكون مضيفة للبكتيريا المتسببة في ظهور الرائحة الكريهة، لذا تم تصميم كاشطات اللسان لإزالة أي تراكمات عليه.

- تجنب تناول بعض الأطعمة

يفضل قبل البدء في ساعات الصيام، عدم تناول بعض الأطعمة ذات الروائح النفاذة والقوية مثل الثوم والبصل.

- مضغ العلكة

وللتخلص أيضًا من رائحة الفم أثناء الصيام يمكن مضع العلكة الخالية من السكر التي تحفز من إنتاج اللعاب، ما يساعد على التخلص من جزئيات الطعام والبكتيريا.