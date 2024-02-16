تطهير الفم يساعد في التحكم بنسبة السكر بالدم.. ما علاقة الغرغرة؟

يجهل الكثير من مرضى السكري، أن بعض العادات اليومية تساعد على تحسين حالتهم، ومن هذه العادات تطهير الفم.

فقد وجد باحثون من جامعة «أوساكا اليابانية» أن غرغرة غسول الفم المطهرة تقلل من البكتيريا في أفواه المصابين بداء السكري، خاصةً النوع الثاني، كما تساعد على التحكم بشكل أفضل بنسبة السكر في الدم.

ويرتبط تطهير الفم بأمراض خطيرة مثل الزهايمر، ومرض السكر النوع الثاني، ونشرت النتائج، مجلة «ساينتفك ريبورتس».

تطهير الفم

ويساعد تطهير الفم أيضًا على علاج الالتهاب المستمر بالفم وأمراض اللثة، ولا يسبب روائح كريهة في الفم.

ويقول الدكتور مجدى حلمي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء، لـ«الوطن»، إن مرض السكري يؤدي إلى تغلظ الأوعية الدموية، مما يتسبب في ضعف اللثة المحيطة بالأسنان وكذلك العظام المحيطة بها، ويجعلها أكثر عرضة للالتهاب.

ما علاقة الغرغرة بمرضى السكر

ويضيف «حلمي» أن تطهير الفم يساعد على تحسين تدفق الدم إلى اللثة، مما يساعد على تقليل الالتهاب، كما أنه يساعد على تقليل البكتيريا التي يمكن أن تدخل مجرى الدم وتسبب مضاعفات لمرضى السكري.

كما أن مرض السكر له دورًا كبيرًا في ارتفاع مستويات الجلوكوز في اللعاب، إذ أن البكتيريا الضارة في الفم تتغذى على الجلوكوز، ويزداد خطر الإصابة بالبكتريا الضارة، وعندما يقوم الأشخاص المصابين بالسكري بالتغرغر بشكل يومي؛ لتتخلص من البكتريا، إذ تنخفض أعداد البكتيريا المرتبطة بالتهاب اللثة، وذلك قد يحسن من حالة المصابين بأمراض التهاب اللثة مثل السكري.