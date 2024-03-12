ضياء رشوان: أمريكا متهمة بالتورط مع إسرائيل في الجرائم المرتكبة بغزة

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن المتابع للمفاوضات التي بدأت في باريس منذ أكثر من شهر ونصف ثم اجتماعات باريس الثانية ثم الدوحة ثم القاهرة يتأكد من أمر واضح الآن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها في حرج حقيقي وتجد نفسها متهمة، وهي بالفعل متهمة بالتورط مع إسرائيل في الجرائم بغزة التي أصبحت أمام محكمة العدل الدولية تسمى إبادة جماعية.

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان لديه أمل بأن الحكومة الإسرائيلية تقبل فكرة الهدنة لمدة 6 أسابيع بحسب خطة باريس يتلوها هدن أخرى ما يصل إلى مدة طويلة ويتوقف عمليا فيها إطلاق النار.

وتابع الكاتب الصحفي: «من الواضح تماما أن أمريكا لا تستطيع الآن الضغط على نتنياهو، والخلافات العلنية التي رأيناها منذ فترة طويلة وزادت خلال الأسابيع الأخيرة لغة جديدة لم نسمعها من قبل، والأمر الآن في عدم قدرة أمريكا على الضغط على حكومة إسرائيل لإيقاف العدوان، وفي نفس الوقت تجد لنفسها مهربا للأمام لتبيض وجهها أمام العالم مع اقتراب الانتخابات الأمريكية لجذب الناخبين العرب والمسلمين».