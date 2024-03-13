يحل موعد أذان المغرب ثالث يوم في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات في توقيتات متباينة من محافظة إلى أخرى، وذلك حسب إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها هيئة المساحة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب ثالث يوم في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات للتسهيل على المواطنين لمعرفة التوقيت الصحيح للإفطار، وذلك بحسب جداول مواقيت الصلاة الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب ثالث يوم في رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

- موعد صلاة المغرب في القاهرة اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:03 مساءً

- موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:07 مساءً

- موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 5:59 مساءً

- موعد صلاة المغرب في طنطا اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:03 مساءً

- موعد صلاة المغرب في المنصورة اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:07 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13-3-2024

- موعد صلاة المغرب في شرم الشيخ اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 5:52 مساءً

- موعد صلاة المغرب في الزقازيق اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:01 مساءً

- موعد صلاة المغرب في أسيوط اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:03 مساءً

- موعد صلاة المغرب في أسوان اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 5:59 مساءً

- موعد صلاة المغرب في بني سويف اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:03 مساءً

- موعد صلاة المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:05 مساءً

- موعد صلاة المغرب في قنا اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 5:57 مساءً

- موعد صلاة المغرب في مطروح اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:18 مساءً

- موعد صلاة المغرب في دمياط اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:00 مساءً

- موعد صلاة المغرب في الغردقة اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 5:52 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم ثالث أيام رمضان

- موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:04 مساءً

- موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 6:03 مساءً

- موعد صلاة المغرب في السويس اليوم الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 5:57 مساءً