عادة خاطئة تجنبها فورا عند استخدام الكاتيل الكهربائي.. مخاطر وأضرار

الكاتيل الكهربائي من الأجهزة المنزلية، التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي، لتحضير المشروبات بسهولة وسرعة، بدلا من اللجوء إلى الطريقة التقليدية، وتحضير المشروبات بواسطة «كنكة» على النار، إلا أن هناك عادة خاطئة يرتكبها الكثيرون عند استخدام الكاتيل الكهربائي وجب الابتعاد عنها قدر الإمكان.

يلاحظ في الكثير من الأحيان، ترك فيشة الكاتيل في الكهرباء حتى بعد الاستخدام، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة، وربما يتسبب في حدوث ماس كهربائي أو حريق في بعض الأحيان وذلك بحسب موقع «health line».

لذا وجب مراعاة بعض الأمور عند استخدام الكاتيل الكهربائي، ويمكن تناولها على النحو التالي:

أمور وجب مراعاتها عند استخدام الكاتيل الكهربائي

تنظيف الكاتيل الكهربائي من أي ترسبات عالقة به بصفة دورية، قد يجهل ذلك الكثيرون، إلا أنه عاملا أساسيا للحفاظ على الصحة، إلى جانب استخدام الكاتيل الكهربائي لغلي كميات قليلة من الماء لتوفير استهلاك الكهرباء قدر الإمكان، يلاحظ في الكثير من الأحيان وضع كمية تزيد على السعة الخاصة بالكاتيل ما يتسبب في خروج الماء عند الغليان وتلف الكاتيل في بعض الأحيان.

الحرص على تنظيفها بانتظام وعدم استخدام الماء الجاري لأنه يعمل على تلفه، كما وجب الانتباه إلى تجنب تشغيل الكاتيل الكهربائي وهي فارغة لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف عنصر التسخين وتقليل عمرها الافتراضي، وهذه الأمور وجب النظر إليها بعين الاعتبار لتجنب مخاطرها الصحية.

هذا إلى جانب التعرض لماس كهربائي أو حدوث حريق داخل المنزل، في حال تجاهل تلك العادات الخاطئة، عند كل مرة تستخدم فيها الكاتيل الكهربائي.