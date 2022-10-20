أسعار الكاتيل الكهربائي في مصر 2022.. تبدأ من 128 جنيها

يعد الكاتيل أو غلاية المياه من أهم الأجهزة المنزلية التي يهتم المواطنون بالبحث عنها لمميزاته المتعددة، ومنها قدرته على تسخين المياه بسهولة وفي وقت قياسي وهو ما يوفر في الوقت على الأمهات.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكاتيل 2022، وتقدم «الوطن» في إطار خدماتها الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، أسعار الكاتيل الكهربائي في مصر 2022، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار الكاتيل الكهربائي في مصر 2022

- غلاية مياه ستانلس ستيل – بسعر 199 جنيهاً.

- غلاية زجاجية – بسعر 404 جنيهات.

- غلاية كهربائية من الستانلس ستيل 1.5 لتر- بسعر 129 جنيهاً.

- غلاية كهربائية 1 لتر – بسعر 224 جنيهاً.

- غلاية كهربائية للتسخين بلاستيك، 1100 وات، 1.2 لتر- بسعر 215 جنيهاً.

- غلاية كهربائية معدن، 8 لترات – بسعر 130 جنيهاً.

- غلاية ستانلس ستيل سعة 2.5 لتر- بسعر 210 جنيهات.

- غلاية زجاجية مع فلتر- بسعر 375 جنيهاً.

- غلاية مياه فولت مصنوعة من الجرانيت- بسعر 219 جنيهاً.

- غلاية زجاج سعة 2 لتر – بسعر 415 جنيهاً.

كاتيل كهربائي متعدد الوظائف

- غلاية كهربائية للسفر قابلة للطي سيليكون محمولة قابلة للطي التخييم 100-240 فولت 500 مل – بسعر 209 جنيهات.

- غلاية كهربائية آمن غذائيًا قابلة للطي للاستخدام الشخصي وللسفر 600 مل – بسعر 176 جنيهاً.

- غلاية كهربائية من الفولاذ المقاوم للصدأ 1.5 لتر سريع الغلي – بسعر 135 جنيهاً.

- غلاية كهرباء 1.7 لتر – بسعر 645 جنيهاً.

- غلاية مياه بلاستيكية – بسعر 149 جنيهاً.

أسعارغلاية مياه كهربائية من الاستنلس ستيل سعة لتر ونصف

- غلاية مياه كهربائية من الاستنلس ستيل سعة لتر ونصف – بسعر 128 جنيهاً.

- غلاية كهربائية بلون فضي – بسعر 144 جنيهاً.

- غلاية مياه صحية سعة 1.5 لتر قوة 1500 وات – بسعر 135 جنيهاً.