حيلة تزيل الرواسب الجيرية في لحظات.. كيف تطيل عمر «الكاتيل»؟

تنظيف الغلاية «الكاتيل» من المهام المنزلية التي تؤرق ربات البيوت، خاصةً حال تراكم ترسبات جيرية تؤدي لانسداد عنصر التسخين، مما يؤثر على تشغيله وذلك ينعكس بالسلب على كفاءتها، لأنها تعد من أهم الأجهزة الكهربائية التي تعتمد عليها في تسخين المياه لتحضير المشروبات الدافئة في وقت سريع وتكون بنفس جودتها.

وإليك وصفة سحرية لتنظيف الغلاية «الكاتيل» بسهولة دون أي تعب أو مشقة، في خلال دقيقتين بمكونات منزلية، بحسب موقع «architectural digest».

إذ وجد مكونات طبيعية موجودة في كل مطبخ تساعدك على تنظيف الكاتيل، ونوضح طريقة سهلة لتنظيف الكاتيل دون تكلفة مادية، منها الخل أو عصيرالليمون.

وصفة لتنظيف الكاتيل

وحال كنتِ لا تمتلكِ وقت لتنظيف الكاتيل أو تعاني من أي مشكلات أثناء استخدام المنظفات داخل الغلاية، ويعد وضع الخل الحل الأنسب لكِ، ولا تستغرق أي وقت وتري نتائج فورية، ومن المهم تنظيف الغلاية الكهربائية، مرة واحدة في الشهر حتي لا تتراكم عليها رواسب بيضاء بالقاع والجوانب الداخلية.

- نصف كوب من الخل.

- يمكنك استخدام الليمون بدلًا عن الخل.

- إسفنجة للتنظيف.

- قطعة قماش نظيفة ورطبة.

طريقة لتنظيف الكاتيل بسهولة

- الخطوة الأولى: ضعي كمية متساوية من الماء والخل في الكاتيل واتركيه لمدة ساعة، وحال عد توافر الخل استبدليه بالليمون، سيعطيكي نفس النتائج ورائحة أفضل.

- الخطوة الثانية: قومي بتشغيل الكاتيل.

- الخطوة الثالثة: اسكبي الماء الموجود في الغلاية واشطفيها جيدًا.

- الخطوة الرابعة: نظفي الكاتيل من الداخل والخارج بقطعة قماش نظيفة ورطبة.

وحتي تحافظي على عمر الغلاية يجب الحفاظ عليها ببعض الحيل اليومية التي تساهم في نظافتها وعدم تراكن الترسبات عليها وتمنع تسخين المياه أو عملها بذات الكفاءة، يجب عليك مسح سطحها الخارجي كل يوم بشكل مستمر بقطعة قماش نظيفة، وتفريغها من المياه بعد كل استخدام، حتي لا تصدأ من الأسفل، وذلك بجانب تنظيفها العمق مره أو مرتين شهريًا.