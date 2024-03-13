مسلسل مسار إجبارى من المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي نجحت في جذب جميع أفراد الأسرة، خاصة أنّها تعرض أكثر من مرة بعد الإفطار مباشرة على 4 شبكات تليفزيونية مختلفة.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل مسار أجباري

وجاء موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري، على الشبكات التليفزيونية المختلفة كما يلي.

- الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري 6:05 مساء على cbc.

- الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري 11:15 مساء على قناة الحياة.

- الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري 10:30 مساء على قناة ON.

- الحلقة 3 من مسلسل مسار إجباري 12 منتصف الليل على القناة الأولى المصرية.

أبطال مسلسل مسار إجبارى

مسلسل مسار إجبارى، يضم عدد كبير من النجوم، وهو عمل درامي اجتماعي سريع تدور أحداثه في 15 حلقة، ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، بسمة، صابرين، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.

أحداث الحلقة 2 مسلسل مسار إجباري

تطورت كبيرة شهدتها احداث الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري، حيث نشأت علاقة صداقة بين إحسان «صابرين» ونعمات «بسمة»، المتزوجين من نفس الشخص عمر البرنس «محمود البنزاوي» لمدة تزيد عن 20 عاما، دون أن تعلم كل منهما، حيث تزوجهما وأخفى عليهما، وتحدث المفاجاة أثناء مرضه في المستشفى بعد كشف الحقيقة.