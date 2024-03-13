مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية لأحمد داش.. هل تقبل صابرين ضرتها؟

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية لـ أحمد داش وعصام عمر، أحداث مهمة، حيث نشأت علاقة صداقة بين إحسان «صابرين» ونعمات «بسمة» دون أن تعلم كل منهما أن ضرة للأخرى وزوجة عمر البرنس «محمود البنزاوي»، حيث تزوجهما وأخفى عليهم أنه متزوج من الأخرى.

وتوجهت الزوجتان لزيارة زوجهما خلال مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية، بعد خروجه من العناية المركزة، وتحدث المفاجأة حيث تلتقي الزوجتان معا تتفاجأ إحسان بنعمات وهي تطعم زوجها، لينكشف السر الذي أخفاه الزوج لمدة 20 عاما، لتعرف الزوجتان أن كل منهما مخدوعة وأنها زوجة ثانية أو ضرة للأخرى، لتطلب نعمات الطلاق، بينما تتركه إحسان وتثور في غضب.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية

ويعترف لهم بسر خطير يتعلق بإعدام الدكتور صفوت المتهم بقتل طالبته، حيث ورطه عمر البرنس في هذه الجريمة، إذا قام بوضع شعره منه في الجثة التي قتلها شخص أخر، وهو ما يدفع الأبناء غير الأشقاء للاتحاد.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل مسار إجباري حول «علي» الفنان عصام عمر، الذي يتفاجأ بوجود أخٍ غير شقيق وهو «حسين» أحمد داش، فيُصاب بصدمةٍ، لكنه لا يجد حل سوى التعايش مع الواقع، ويعيش شقيقه الآخر نفس الصدمة، حيث لا يقبل أن يكون له شقيق.

وينتمى مسلسل مسار إجباري لأعمال الـ15 حلقة التي تسيطر على أغلب مسلسلات رمضان، حيث تتماشى مع اهتمامات الجمهور، الذي يتجه للعرض على المنصات الإلكترونية، ويعرض على 4 قنوات أخرى وهي: قناة سي بي سي CBC وقناة الحياة وقناة أون ON والقناة الأولى.