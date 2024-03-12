ملخص الحلقة الثانية مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش.. جريمة قتل

شهد ملخص الحلقة الثانية مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، أحداثا مثيرة، حيث اضطر حسين (أحمد داش) وعمر (عصام عمر)، الأخوان غير الشقيقان، للاتفاق على ترتيب زيارة والدة كل منهم إلى الأب الذي تزوج والدة كل منهما، وأخفى عن كل منها زيجته بالأخرى.

ملخص الحلقة الثانية مسلسل مسار إجباري

وخلال ملخص الحلقة الثانية من مسلسل مسار إجباري، التقت الزوجتان في المستشفى ولكن دون أن تعلم كل منهما الأخرى، ونشأت علاقة صداقة بينهما، وبعد خروج الزوج من العناية المركزة، توجهت الزوجتان لزيارة زوجهما، وكانت المفاجأة أن التقيتا معا، حيث فوجئت إحسان بنعمات وهي تطعم زوجها، لتسألها ماذا تفعل؟ وينكشف السر، وتعرف الزوجتان أن كل منهما مخدوعة فلا أحدهما تعمل بزيجة الأخرى، لتطلب نعمات الطلاق، بينما تتركه إحسان وتثور في غضب.

الأب يكشف سر جريمة قتل تدفع أبناءه للاتحاد

ويحاول الأب تبرير الموقف للأبناء، ويعترف لهم بسر خطير يتعلق بإعدام الدكتور صفوت المتهم بقتل طالبته، حيث ورطه عمر البرنس في هذه الجريمة بثغرة في تقرير الطب الشرعي، إذا قام بوضع شعره منه في الجثة التي قتلها شخص أخر، وهو ما يدفع الأبناء غير الأشقاء للاتحاد.

القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري

ويعرض مسلسل مسار إجباري على 4 قنوات أخرى وهي:

- قناة سي بي سي CBC.

- قناة الحياة.

- قناة أون ON.

القناة الأولى.