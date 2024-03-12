مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية.. أحمد داش وعصام عمر يخفيان سر زواج والدهما

بدأ مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية بطولة أحمد داش وعصام عمر، بصدمة حسين وعلي من السر الذي كشفه لهما والدهما وهو على فراش المرض، حيث تزوج من امرأة أخرى غير والدة كل منهما، ومن ثم يتعين عليهما التعامل مع هذا الواقع، وترتيب الأمور حتى لا تعلم والدة كل منهما بأنها «ضُرة» للأخرى.

ونجح حسين (أحمد داش)، وعلي (عصام عمر)، الأخوان غير الشقيقان في الاتفاق على خطة لترتيب زيارة والدة كل منهما إلى والده في المستشفى بحيث لا يلتقيان معا، وكانت الزيارة الأولى من نصيب إحسان (صابرين) الزوجة الأولى وأبنائها، والزيارة التانية من نصيب الزوجة الثانية نعمات (بسمة) في وقت مختلف.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية

وخلال أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة الثانية حدث ما لا يتوقعه الأخوان، حيث ترغب والدة كل من منهما في زيارة الأب وعدم التأخر عنه في مرضه، والوقوف بجانبه، حتى التقت الزوجتان في المستشفى دون أن تعلم كل منهما الأخرى، رغم أنهما قدما العون لبعضهما، ونشأت علاقة صداقة وتبادلتا السؤال والاتصالات.

وتضمنت الحلقة الثانية لمسلسل مسار إحباري حديثا جانبيا بين علي ووالدته، لمنعها من زيارة والده، وتهتم بمدرستها وأبنائها، كما يحدث حوار جانبي بين حسين ووالدته لإقناعها بعدم الزيارة.

صدمة الصديقتين إحسان وعنايات

وبمجرد علم الزوجتين إحسان ونعمات بخروج زوجهما (محمود البزاوي) من العناية المركزة، تتوجه كل منهما لزيارته، لتلتقيان معا وتتفاجئ إحسان بنعمات وهي تطعم زوجها، لتسألها ماذا تفعل؟ وينكشف السر، وتعرف الزوجتان أن كل منهما مخدوعة، فلا أحدهما تعمل بزيجة الأخرى، لتطلب عنايات الطلاق، بينما تتركه إحسان وتثور في غضب.

ويحاول الأب تبرير الموقف للأبناء، ويطلب منهم السماح، ويعترف لهم بسر خطير بخصوص إعدام الدكتور صفوت عام المتهم بقتل طالبته، حيث ورطه عمر البرنس في هذه الجريمة بثغرة في تقرير الطب الشرعي، إذا قام بوضع شعرة منه في الجثة التي قتلها شخص آخر، وهو ما يدفع الأبناء غير الأشقاء للاتحاد معا.

القنوات الناقلة لمسلسل مسار إجباري

ويعرض مسلسل مسار إجباري على 4 قنوات أخرى، وهي:

- قناة سي بي سي CBC.

- قناة الحياة.

- قناة أون ON.

القناة الأولى.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصة مسلسل مسار إجباري حول «علي» الذي يؤدي دوره الفنان عصام عمر، ويفاجئ بوجود أخ غير شقيق له وهو «حسين» الذي يجسد دوره أحمد داش، فيصاب بصدمة لكنه يضطر أن يتعايش مع الواقع، ويعيش شقيقه الآخر نفس الصدمة، حيث لا يقبل أن يكون له شقيق، وتحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

وينتمى مسلسل مسار إجباري لأعمال الـ15 حلقة التي تسيطر على أغلب مسلسلات رمضان، حيث تتماشى مع اهتمامات الجمهور، الذي يتجه للعرض على المنصات الإلكترونية.