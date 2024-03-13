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«القاهرة الإخبارية»: أنباء عن وقوع عملية طعن على حاجز الأنفاق في الضفة

كتب:

حسن سمير
08:56 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل، بأن هناك أنباء عن وقوع  عملية طعن على حاجز الأنفاق في الضفة الغربية.

 

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