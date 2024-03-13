«القاهرة الإخبارية»: أنباء عن وقوع عملية طعن على حاجز الأنفاق في الضفة كتب: حسن سمير 08:56 ص | الأربعاء 13 مارس 2024 غزة - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل، بأن هناك أنباء عن وقوع عملية طعن على حاجز الأنفاق في الضفة الغربية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مسئول بالاتحاد الأوروبي: المجاعة تستخدم سلاحا للحرب على غزة غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. وسقوط شهداء ومصابين أمريكا وحلفائها يدروسون طريقة جديدة لدخول المساعدات إلى غزة 7 شهداء من أسرة واحدة إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير