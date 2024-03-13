«الصحة» تستقبل السفير المغربي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الطبي

استقبلت وزارة الصحة والسكان، سفير المملكة المغربية لدى مصر محمد آيت وعلي، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في ملف الصناعات الدوائية، وجرى الاتفاق على تبادل الزيارات بين مسؤولي قطاع الأدوية في البلدين لتبادل الخبرات وبحث الفرص الاستثمارية التي يمكن ضخها في صناعة الأدوية بالمغرب.

مجال مبادرات الصحة العامة

وأضاف عبدالغفار أنه جرى تأكيد أهمية تبادل الخبرات بين الفرق الطبية بمصر والمغرب من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.