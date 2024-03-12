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دراما المتحدة

رسالة مهمة من «الصحة» للمقبلين على الزواج قبل العيد

كتب:

مريم الخطري
05:47 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
المقبلين على الزواج

المقبلين على الزواج

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة إلى المقبلين على الزواج قبل عيد الفطر المبارك، إذ أطلقت وزارة الصحة حملة «رمضان بصحة» للعام الرابع، لافتة إلى أنّ الحملة تستهدف توعية المواطنين بأهم النصائح الصحية لشهر رمضان الكريم.

رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج قبل العيد

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، أنّه على المقبلين على الزواج ضرورة إجراء الفحصوات الطبية، ضمن الحملة الخاصة بشهر رمضان لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة والاطمئنان على صحتهم، خصوصًا أنّ النتائج تتم في سرية تامة، ويتم الحصول على النتائج قبل عقد القران بفترة من الوقت.

حملة لشهر رمضان لتشجيع المواطنين على الكشف المبكر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ الحملة الخاصة بشهر رمضان تشجع المواطنين أيضا وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والضغط والكلي والكبد والقلب والسرطان لأهمية الكشف والمتابعة واستشارة الطبيب قبل صيان رمضان لمعرفة موقفهم الصحي والطريقة الصحيحة للاستعداد للصيام.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.