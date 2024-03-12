وزير الصحة الأسبق يحذر من تدخين الشيشة والمعسل بعد الإفطار مباشرة

حذر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق من تدخين الشيشة والمعسل عقب الإفطار في شهر رمضان لما له من تأثير في حدوث مشكلات في الأوعية الدموية ونبضات القلب.

قال أشرف حاتم: «تدخين الشيشة أمر كارثي سواء في الأيام العادية أو عقب الإفطار لأن الحجر الواحد يعادل ما يقرب من تدخين علبة سجائر كاملة وتؤدي إلى أمراض تنفسية تصل إلى الإصابة بالدرن».

وقدم الدكتور أشرف حاتم عبر «الوطن» عددا من النصائح الذهبية للصائمين خلال شهر رمضان للحفاظ على الصحة العامة وعدم زيادة الوزن

النصيحة الأولى لمرضى الكلى

نصح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مرضى الكلي بضرورة تناول أكثر من لترين ماء عقب الإفطار مقسمة على ساعات الإفطار، مع أخذ مشورة الطبيب المختص في الحالات التي يصعب علىها الصيام لعدم تناول الماء.

كما نصح مرضى داء النقرز بالبعد عن تناول اللحوم الحمراء والاكتفاء بها كوجبة مرة في الأسبوع.

النصيحة الثانية للحفاظ على الوزن والصحة العامة

أكد حاتم على أهمية الاستفادة من صيام شهر رمضان، باعتباره الأقرب إلى الصيام المتقطع الذي يعد أحدث الأنظمة الغئائية للحفاظ على النسق السليم للجسم والوزن المثالي، مبينا تقسيم الوجبات بين ساعات الإفطار يساهم في حصول الجسم على راحة من تناول الوجبات، فضلا عن أنه يقي من الإصابة بارتجاع المريء مما يؤدي إلى الكحة وحساسية الصدر.

وينصح بتحديد كمية الحلويات التي يتم تناولها أسبوعيا وليس يوميا والاستعانة بالفواكه كبديل غذائي مناسب ومفيد خلال شهر الصوم .

النصيحة الثالثة: الموعد المثالي لتناول وجبة السحور

يرى وزير الصحة الأسبق أن تناول وجبة السحور قبل الإمساك بساعتين مع شرب كميات مناسبة من الماء وتناول الخضروات أمر هام لسلامة الإنسان، لافتا إلى أن تناول وجبة السحور قبل النوم مباشرة تؤدي إلى مشكلات عديدة في المريء وتصل لحد الغثيان والقيء، بينما تقع بعض الحالات الأخرى لبحة في الصوت نتيجة الكحة الشديدة الناتجة عن مشكلات المريء.

النصيحة الرابعة: استخدام العلكة للإقلاع عن التدخين

ينصح الدكتور أشرف حاتم بالاستفادة من شهر رمضان الكريم للإقلاع عن التدخين أو على الأقل تقليل عدد السجائر التي يتم تدخينها: «يمكن تعويض نيكوتين السجائر بوسائل مثل العلكة وهي مخصصة لمدمني السجائر للإقلاع عنها أو استخدام اللازقة الطبية أو بخاخ الفم».